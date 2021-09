Guasto su impianto di illuminazione pubblica a Sant’Alberto

Nelle scorse settimane si sono registrate interruzioni riguardanti il funzionamento dell’illuminazione pubblica nell’abitato di Sant’Alberto, nelle zone limitrofe alle vie Nigrisoli, Motta, Cavedone, piazza Garibaldi e piazza Amadori.

Un contatto elettrico ha infatti causato una interruzione della corrente su tutta la zona servita dalla cabina presente. L’origine del problema è stata circoscritta al comparto di via Nigrisoli e limitrofe, portando perlomeno alla riattivazione dell’illuminazione pubblica nella restante parte del paese precedentemente rimasta al buio.

Il disagio permane ora nella via Nigrisoli e limitrofe, ove l’impianto di illuminazione è presenta una linea elettrica interrata e priva di canalizzazioni. Siamo in attesa dell’imminente avvio dei lavori di scavo, indispensabili per ricercare l’origine del contatto in impianti di questa tipologia. Una volta trovato il guasto, il gestore dell’illuminazione pubblica provvederà al ripristino ed alla riattivazione dell’impianto.

Nel confermare che siamo in costante contatto con gli uffici tecnici preposti, cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini che hanno fatto pervenire segnalazioni in merito.

Massimiliano Venturi

Presidente del Consiglio Territoriale

Area 4 – Sant’Alberto – Comune di Ravenna