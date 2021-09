Mancano le chiavi: tutti gli studenti della Don Minzoni di Ravenna restano fuori da scuola

Questa mattina, lunedì 27 settembre, siamo stati protagonisti di una vicenda surreale: tutti i ragazzi che avevano l’ingresso alle 8 alla scuola Don Minzoni di Ravenna sono rimasti fuori dall’istituto perché la bidella che aveva le chiavi per aprire la scuola faceva sciopero e nessun altro era presente per aprire le porte!

Quando ci siamo presentati, puntualmente in orario, prima delle 8, abbiamo trovato la scuola chiusa e tutte le tapparelle abbassate. Eravamo pronti ad attendere di sapere se i nostri figli avrebbero potuto entrare o meno a scuola, a seconda che i professori della prima ora avessero aderito o meno allo sciopero indetto per oggi, ma di certo non ci aspettavamo di dover aspettare un’ora!

Ora, niente da dire sul sacrosanto diritto di sciopero di ogni lavoratore, ma che la scuola non sia organizzata per affrontare questo tipo di disguidi è ridicolo! Nessun altro aveva le chiavi e abbiamo dovuto attendere fino a poco prima delle 9, che arrivasse qualcuno con un altro mazzo di chiavi…

Con tutti i disagi del caso per chi ha accompagnato i propri figli e doveva recarsi al lavoro, la perdita della prima ora di scuola per tutti gli studenti che dovevano entrare alle 8 e gli assembramenti che si sono poi creati quando sono arrivati anche gli studenti che avevano l’ingresso alle 9…

È assurdo che studenti e famiglie vengano trattati in questo modo e che l’organizzazione scolastica venga gestita con questa approssimazione.

Una mamma indignata