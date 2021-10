Overall rete multiculturale Faenza esprime vicinanza a Mimmo Lucano, colpevole del reato di solidarietà

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, che ci appare aberrante, le associazioni che si riuniscono in Overall – Faenza Multiculturale esprimono la loro vicinanza a Mimmo Lucano per il verdetto che lo colpisce così duramente.

Tutti noi abbiamo conosciuto l’esperimento di Riace e quelli di noi che sono orgogliosi di conoscere Mimmo, hanno seguito con attenzione la storia di Riace e le vicende giudiziarie che hanno investito Domenico Lucano, non riusciamo a pensare che la storia sia stata altro che un

modello di accoglienza che racconta e dimostra al mondo un’integrazione possibile e concreta.

Aspettiamo la conclusione dei gradi di giudizio certi che si farà chiarezza e convinti che Mimmo potrà far valere le sue ragioni di sempre, quelle della solidarietà e dell’umanità, convinti della buona fede del suo operato e della sua persona.

Overall Rete multiculturale Faenza