Successo per la festa di Acsi Ciclismo per ricordare gli amici di Franco Giusti e Angelo Montanari

Vogliamo sentitamente ringraziare la cittadina di San Zaccaria e la nostra società S.Zaccaria BIKE per la splendida ospitalità di sabato 2 e domenica 3 ottobre per le diverse manifestazioni ciclistiche intitolate ad Angelo Montanari e Franco Giusti.

Tutto non sarebbe stato possibile senza l’aiuto degli sponsor: Bar dell’ Angolo di San Zaccaria, MADEL di Cotignola, della GUNA Integratori, Bagno Venere di Lido di Classe, Fantini Club di Cervia e della Associazione di Volontariato HELP PER HAITI.

Le nostre Società (LELLI, MADEL, POL.2000, GRAMA, Pedale Ravennate) hanno unito gli sforzi per regalare una due giorni intensa ai partecipanti, hanno dimostrato con i fatti che la base di tutto il nostro movimento è la collaborazione e il reciproco aiuto, un messaggio importante per chiunque in questi tempi segnati troppo spesso da individualismo e campanilismo.

Il nostro Franco sarebbe stato contento nel vedere che ogni società della sua Acsi si è messa a disposizione degli oltre 500 ciclisti giunti da ogni parte d’Italia.

Di particolare rilievo la presenza di un atleta disabile alla Cicloturistica di OBIETTIVO 3, un progetto nato da Alex Zanardi la sera prima delle Paralimpidi di Rio, nel 2016, con l’obiettivo di suscitare curiosità, creare interesse e cercare il coinvolgimento diretto per far nascere, in quanti più possibili soggetti disabili, la passione che può avvicinare ad un percorso sportivo, e sostenerli dal punto vista economico perché, purtroppo, molto spesso, anche il solo acquisto di un ausilio sportivo rappresenta una barriera insormontabile.

Vogliamo ringraziare tutti i presenti a questa Festa di Acsi Ciclismo e stringerci ai parenti e agli amici di Franco e Angelo: per noi la bicicletta è e sarà sempre solo una passione per costruire una società migliore.

Grazie a tutti!!!

A.C.S.I. Settore Ciclismo

Comitato Provinciale Ravenna