Traghetto. Servono fasce orarie di precedenza per il trasporto pubblico di linea, rispetto al transito delle navi

Per agevolare i residenti dei Lidi Nord, danneggiati dalla chiusura, per lavori, del ponte sulla Baiona, non occorre la gratuità del trasporto, in quanto la maggioranza è già abbonata. È invece indispensabile prevedere alcune fasce orarie di precedenza per il trasporto pubblico di linea del traghetto, rispetto al transito delle navi.

Difatti prevedendo ad esempio uno stop per l’ingresso delle navi, dalle 6.30 alle 8 e dalle 12 alle 13.30, si agevolerebbero i collegamenti scolastici e lavorativi. Questo sarebbe utile e proficuo, pur pagando il dovuto. Basterebbe disciplinare opportunamente il transito traghetto/navi, d’intesa tra Comune di Ravenna, Startromagna e Capitaneria di Porto, così come nelle altre località con simili situazioni.

Si confida ancora in una apertura in tal senso, che potrebbe risolvere eventualmente anche l’attraversamento dello scuolabus in sicurezza, mitigando i rischi d’interferenza e riducendo i tempi per gli spostamenti senza cagionare molti disagi all’utenza.

Saluti

Isabella