Comitato Cittadini Lidi Nord: le proposte delle associazioni possono risolvere in parte i problemi per la chiusura ponti sulla Baiona

Come noto a partire da oggi 7 ottobre si è attuata la chiusura totale del traffico veicolare per permettere i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei ponti di via Baiona. Questo comporta il cambio della circolazione da e verso la città come ampiamente riferito dagli organi di stampa sulla base delle indicazioni fornite dalla amministrazione comunale. A fronte di questo isolamento forzato del nostro territorio abbiamo ricercato in collaborazione con le Pro Loco e l’amministrazione comunale alcune soluzioni che creassero meno disagio possibile ai concittadini. Tra queste vi è la gratuità del passaggio sul traghetto da e per Marina di Ravenna, al fine di agevolare sia le famiglie con studenti sia i lavoratori che sono impegnati nelle imprese del porto. Questo perlomeno per gli abitanti di Marina Romea e di Porto Corsini (richiesta rinnovata in queste ore). Cosa che ha trovato la positiva attenzione dei nostri interlocutori del comune. È una situazione di emergenza che necessita di soluzioni di emergenza. E in questi giorni sono sempre più i cittadini che richiedono questa possibilità. Se è vero che molti sono comunque abbonati non pensiamo che adottare questa soluzione possa comportare un aumento spropositato del traffico per il traghetto di Start Romagna. Da qualche parte c’è chi ha scritto che non sia questa la soluzione da adottare ma più che altro rivedere le fasce orarie di ingresso al porto delle navi e quindi riorganizzare le corse del traghetto. Non sappiamo quanto sia realizzabile questa ipotesi, considerando i costi del trasporto su nave e in attesa della decisione definitiva dei nostri amministratori siamo sicuri che la proposta avanzata dalle associazioni del territorio dei lidi nord ravennati possa risolvere almeno in parte il problema della mobilità in questo momento eccezionale soprattutto per i giovani e gli anziani che necessitano ed utilizzano i servizi della Area Territoriale del Mare.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Cittadini Lidi Nord