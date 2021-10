Trivellazioni al “Pozzo Longanesi”. Il coordinamento Per il Clima Fuori dal Fossile: “non si faccia greenwashing”

La risposta dell’ Assessore Colla all’interrogazione presentata dalla Consigliera Zamboni (Europa Verde) in merito all’autorizzazione, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, alla perforazione del “Pozzo Longanesi” nel territorio lughese, ci fa temere che la Regione si limiti a prendere atto della decisione governativa e rinunci a produrre una sua autonoma valutazione e una sua specifica presa di posizione.

Anche se l’ Assessore non manca di affermare che la direzione da prendere sia quella dell’implementazione delle fonti rinnovabili, di fatto avalla una scelta che favorisce innanzi tutto e nell’immediato il mondo dell’estrattivismo, e quindi non agevola affatto la svolta verso un altro modello energetico.

Abbiamo ben chiaro il concetto di gradualità e di fasi intermedie nel passaggio dal sistema attuale a quello auspicabile. Ma se in questo “frattempo” – come primo atto – non si ferma la corsa a perforare, ricercare nuovi giacimenti ed estrarre fonti fossili, l’inversione di tendenza verrà sine die rinviata nel tempo.

Che poi il metano costituisca una fonte scarsamente inquinante, è ampiamente smentito dagli studi e dalle ricerche più qualificate. Se è vero che la combustione del metano comporta meno emissioni di quella del petrolio o del carbone, è altrettanto vero che le fughe di metano libero in atmosfera (fughe che nel mondo nessun impianto di ricerca, estrazione, trasporto e utilizzo del gas è riuscito ad azzerare) hanno un’ azione climalterante ben più potente (da trentasei a ottanta volte, a seconda degli studi !) di quella dell’ anidride carbonica.

Perché si avvii la giusta transizione ecologica, e perché si passi dalle operazioni di greenwashing alle azioni concrete per modificare in profondità il modello energetico, le realtà di movimento che aderiscono alla Campagna “Per il Clima-Fuori dal Fossile” si danno appuntamento a ROMA, sotto il Ministero della Transizione Ecologica, in via Cristoforo Colombo 44, SABATO 9 OTTOBRE dalle ore 11, per un presidio che vedrà la presenza di delegazioni da tutto il Paese.

Coord. Ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”