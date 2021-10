Disagi ai cittadini dei Lidi Nord per l’interruzione del traffico su via Baiona

Buongiorno, scrivo per ribadire il forte disagio dei cittadini residenti a Porto Corsini e Marina Romea. Con la chiusura del ponte in ristrutturazione su via Baiona, siamo costretti per recarci a Ravenna a percorrere la via delle Valli e via Romea: il percorso si allunga, a questo sarebbe niente, se le strade fossero illuminante. Durante l’inverno, con nebbia e ghiaccio e completamente al buio saranno veramente pericolose per l’incolumità dei cittadini.

Altra soluzione sarebbe potenziare le corse del traghetto sul canale di Porto Corsini, che così com’è è impraticabile (ora, solo per attraversare occorrono come minimo 20 minuti se non di più). Se non sarà potenziato come corse e come orario la notte, in quanto si ferma alle 00,30, sarà quasi inutile.

Volevo segnalare che dal comune si Ravenna, del quale facciamo parte non siamo tutelati minimamente, Marina Romea è lasciata in condizioni riprovevoli, le strade sono completamente dissestate, ecc…

Penso di interpretare il pensiero di tanti residenti dei Lidi Nord, poiché tante firme sono state raccolte per accorciare i tempi di questo disagio.

Spero che la giunta comunale ed il Sindaco che è stato rieletto provvedano immediatamente a fare in modo che almeno via delle Valli sia illuminata in qualche maniera e che le corse del traghetto siano potenziate.

Anna Elisa Barzanti