Lavori in Viale Brunelleschi. Erano proprio tutti necessari?

Era proprio necessario? In Viale Bunelleschi, strada corta ma larga, si è pensato bene di apportare modifiche, secondo me non proprio tutte azzeccate: sono stati posizionati i cordoli per formare le “isole pedonali” all’altezza di 3 dei 5 passaggi con strisce pedonali, però queste “isole” sono a pochi metri una dall’altra (in una strada lunga circa 200 metri sono tante, forse troppe).

Inoltre, vicino all’incrocio con Viale Alberti sono stati modificati i cordoli dei marciapiedi in maniera da formare la barriera del parcheggio. Però il parcheggio era consentito nella parte sinistra, verso lo stadio, mentre a destra (verso V.le Alberti) c’era il cartello di divieto di sosta con rimozione (in tanti anni mai visto un agente di Polizia locale fare contravvenzioni nè, tantomeno, una rimozione…).

Oggi, prima ancora di finire i lavori, è già stato posizionato il cartello blu di Parcheggio, al posto di quello di divieto di sosta, posizionato ora circa 10-15 metri prima dalla sua posizione originaria. (foto 2 e 3).

Ancora una volta, anziché sanzionare la sosta vietata che faceva restringere la carreggiata, si cambia (spendendo soldi anziché incassarli…) autorizzando un comportamento ormai abitudinario degli automobilisti, tanto nessuno controllava.

C.