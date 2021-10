Pericolo Squid Game? Il problema è l’incapacità della maggior parte dei genitori di educare i figli

Ci mancava anche questo !! Pericolo Squid Game:”I bambini copiano in classe le violenze viste in tv”.

È evidente che abbiamo un problema generazionale, ma non solo… È evidente che il conflitto tra genitori e figli c’è sempre stato, ma non solo…

Così come è evidente l’incapacità della maggior parte dei genitori di educare i propri figli.

Sono cresciuto negli anni ’80, molti di noi hanno guardato cartoni come Ken il Guerriero (le persone volavano come fossero birilli) e l’Uomo Tigre, eppure….., non sono mai andato a scuola provando le tecniche di Hokuto con il mio compagno di banco.

, Associazioni di genitori lanciano petizioni per fermare una serie TV (N.B. vietata ai minori di 14 anni) come Squid Game perché violento e pericoloso?

Forse è il caso di “mettersi in discussione”, forse è il caso di “accettare” che due ceffoni dati a un figlio, quando sbaglia, non hanno mai fatto male a nessuno, i genitori dovrebbero essere i primi educatori, ma troppo spesso finiscono con l’essere i loro primi nemici, incapaci di scegliere, per il bene dei figli, quando è necessaria anche la strada della “punizione”.

Dobbiamo capire che abbiamo in mano la responsabilità di formare le nuove generazioni, dobbiamo accettare che crescendo i figli senza alcuna regola e senza alcuna informazione sul vivere civile, il patrimonio generazionale sarà in serio pericolo.

Forse…, ma forse è troppo tardi, dobbiamo avere il coraggio di spegnere la TV, il TABLET e togliere il telecomando dalle mani dei nostri figli, perché quel telecomando sta sintonizzando la nostra vita sulla “frequenza” sbagliata.

Antonio Emiliano Svezia

Consigliere Comunale a Cervia