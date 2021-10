Le uniche cose che rimangono a chi dedica la propria vita al volontariato, sono i sorrisi dei bambini, la soddisfazione delle famiglie e la fiducia incondizionata dei donatori. Ed una volta acquisiti questi tre elementi fondamentali per abbracciare in pieno il mondo del volontariato, diventa difficile fare un passo indietro.

Lo conferma la magnifica storia della Signora Yvonne Nitcheu, italiana e veneta di origini camerunese che a Padova e dintorni ha dedicato 30 anni della sua vita accanto al prossimo. In effetti Maman Yvonne dopo avere più volte visto attraverso il social network le attività che proponiamo alla comunità ravennate e nella cooperazione internazionale, ha deciso di contattarci per passare qualche giorno con noi allo sportello del sorriso in modo da rimettersi in comunione col volontariato. Desiderio che è stato subito accolto dal sottoscritto con soddisfazione ed interesse.

La Signora Nitcheu tutta entusiasta, è giunta a Ravenna qualche giorno fa e ha svolto per un periodo di sette giorni la sua missione caritatevole presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 come desiderava. Alla fine del suo percorso, con la promessa di tornare al più presto fra le volontarie, visto che con questo suo grande gesto si è aggiudicata la tessera dell’associazione, Maman Yvonne è tornata a Padova fiera di sé, soddisfatta ed orgogliosa di avere riabbracciato il mondo del volontariato attivo da Ravenna in particolare dall’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV.

Ringrazio tutte le volontarie che con la loro disponibilità, pazienza e soprattutto col il loro sorriso, hanno straordinariamente accolto e reso felice la Signora Yvonne Nitcheu, a cui stringo la mano per le forti emozioni che ci ha fatto provare.

Ritengo sia opportuno ricordare alla cittadinanza ravennate che lo sportello del sorriso di via Grado 30 accoglie mediamente all’anno più di 250 famiglie indigenti; che quattro volte all’anno ricevono gratuitamente da noi un pacco indumenti compreso giochi, corredi completi per i nascituri ed altri materiali per la casa quando abbiamo disponibilità.

Charles Tchameni Tchienga

Presidente Il Terzo Mondo ODV