A Russi pazienti rischiano di restare senza medico di base

Scrivo per segnalare una situazione estremamente critica relativamente alla fine dell’incarico come medico di base della dottoressa Argelli di Russi.



Ricapitoliamo dall’inizio:

Il 31 dicembre 2020 il medico Augusto Boschi è andato in pensione e, come sua sostituta “provvisoria”, è stata incaricata la dottoressa Alice Argelli.

La prima domanda che ci siamo posti come pazienti è stata: provvisoria fino a quando? E poi? Siamo rimasti senza risposta.

Ora so che detta dottoressa ha comunicato all’Ausl già in agosto la decisione di lasciare l’incarico dall’1 novembre 2021, ma la Ausl non ha ancora organizzato il passaggio: nessuna comunicazione è arrivata ai suoi assistiti e la maggior parte delle persone ha saputo della cosa solo per sentito dire o per voce della stesso dottoressa.

Ho chiamato oggi al Cup di Russi per avere conferma della cosa e mi hanno confermato la situazione. Anzi, se i pazienti non si affrettano a cambiare medico presso il Cup o tramite fascicolo sanitario elettronico rimarranno senza medico dall’1 novembre 2021.

Io mi chiedo come sia tollerabile questa mancanza di comunicazione da parte della Ausl verso gli utenti. Proprio non c’era un sistema per organizzare il passaggio per tempo ed evitare questi disagi?

Vorrei tanto avere risposta da parte della Ausl

Saluti

Mirca Giuliani