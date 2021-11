Finto gatto nero per far rallentare automobilisti a Villa Inferno: e quando un felino vero si troverà a passare?

Ampio risalto sulla cronaca locale ha avuto la trovata di qualcuno che ha posizionato lungo la strada in prossimità della frazione di Villa Inferno, nel territorio cervese, un manufatto, riproducente in dimensioni naturali, un gatto nero. Il felino è dotato di due occhi fosforescenti ben visibili di notte. Gli articolisti concludono con l’affermare che la trovata è nata con l’intento di far ridurre la velocità agli automobilisti che in quella zona transitano mostrando scarso interesse alle limitazioni di velocità.

Noi, forse, illudendoci, siamo propensi a pensare che l’autore della trovata sia stata una persona mossa dall’intenzione di far sì che si presti più attenzione agli animali che potrebbero attraversare un tratto di strada molto pericoloso. Ad ogni buon conto questo episodio ci fa venire in mente la storiella del pastorello che per burla, senza motivo, era solito gridare “al lupo! al lupo!”.

Quando però il lupo arrivò per davvero, nessuno più si mosse, credendo che si trattasse del solito scherzo.

Gli automobilisti infatti dopo lo stupore della prima volta si abitueranno alla vista del finto gatto e quando un gatto vero si troverà a passare nelle vicinanze…

Enpa Delegazione di Cervia