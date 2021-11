Il Leo Club Faenza impegnato ad organizzare i turni di volontari delle domeniche presso l’Hub Vaccinale di Faenza

Dal mese di settembre il Leo Club di Faenza si impegna ad organizzare i turni di volontari delle domeniche presso l’Hub Vaccinale di Faenza. Come Leo ci sentiamo sempre coinvolti nel momento in cui c’è la possibilità di aiutare, e quando ci è stata presentata la situazione emergenziale con i volontari non ci siamo tirati indietro! L’organizzazione non è semplice, avere volontari sicuri ogni settimana non è scontato, ma siamo riusciti a portare a termine l’impegno grazie alla disponibilità di tutti i nostri soci. Metterci al servizio è l’attività centrale della nostra associazione che al suo interno si districa in varie aree e service, il tema dei vaccini è da sempre molto caro a noi Lions e Leo, ricordiamo a questo proposito l’impegno costante del Lions Club International nella lotta al morbillo dal 2000 ad oggi.

L’interesse e la voglia di aiutare si manifesta chiaramente nel momento in cui tutti i Club Lions e Leo del territorio si sono messi a disposizione per aiutare il centro faentino: da medici volontari a studenti volenterosi, tutte e tutti insieme abbiamo lavorato per far sì che il centro rimanesse aperto il più possibile. Le nostre associazioni, che vivono grazie all’incontro ed allo scambio tra persone vicine e lontane sono state messe in grande difficoltà dalla pandemia, pur non perdendo di vista il nostro motto “we serve!”, questa è un’ottima occasione per continuare assieme a “servire” per una causa globale.

Infine facciamo un appello a tutte e tutti: “vaccinatevi! Tutte e tutti noi abbiamo avuto qualche timore a riguardo in quanto non esperti, ma la fiducia nelle istituzioni e nella scienza non le abbiamo mai messe in discussione, per uscire da questo periodo difficile, c’è bisogno della collaborazione di tutte e tutti, tutelare sé stessi significa tutelare i nostri cari.” Vi ricordiamo i nuovi orari dell’hub vaccinale faentino e che tutti gli over 60 possono vaccinarsi in accesso libero.

LUNEDÌ: 8:30-14:00 MARTEDÌ: 14:00-19:30 MERCOLEDÌ: 8:30-14:00 GIOVEDÌ: 14:00-19:30 VENERDÌ: 8:30-14:00 SABATO: 8:30-14:00 DOMENICA: CHIUSO

Ilaria Mohamud Giama – Presidente Leo Club Faenza