Più che “La città che non ci piace” bisognerebbe parlare di certi “cittadini” che non ci piacciono. Ho raccolto alcune foto, in luoghi diversi e in tempi diversi, che dimostrano quanto sia grande l’ignoranza e la stupidità di certa gente.

Mi riferisco ad un idraulico, presumo abusivo, che costantemente e frequentemente si diverte ad abbandonare dietro i cassonetti dei rifiuti di Lido Adriano (Viale Manzoni, parcheggio orti comunali, Via Caravaggio, Viale Rembrandt e Viale Petrarca per citarne alcuni) sanitari come water, bidet, lavandini, boiler, ecc.

Foto 3 di 3





Il divertimento di questo ignobile signore (residente a Lido? mah, non penso…) non pago di aver discaricato fuori dai cassonetti detti sanitari, è che li spacca sul posto, quasi a voler firmare il proprio gesto (o solamente perchè ha paura che qualcuno possa eventualmente riutilizzarli?).

Il risultato sono schegge di ceramica dappertutto, che, passandoci sopra con l’auto, i pneumatici non godono…!!! Io penso che l’idraulico sia abusivo perchè mi risulta che gli artigiani, onesti, portino i materiali in discarica Hera (che a Lido esiste in Via Bonifica e che lavora molto bene), traendone anche un vantaggio economico.

Mi chiedo solo e lo chiedo pubblicamente al Comune di Ravenna, a quando le foto-trappole anche a Lido Adriano per individuare i furbetti dei cassonetti? Grazie.

Giovanni