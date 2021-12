Quando i lavori si fanno con i piedi, lasciando troppi rifiuti in giro

Buongiorno, vorrei segnalare che in seguito ai lavori per la posa della fibra che stanno facendo a Ravenna, la ditta che si occupa di installare i cavi ha lasciato in centro storico un vero troiaio: rifiuti, cavi abbandonati, pezzi di plastica. La zona vicino a via Matteucci e via Zanzanigola è trasformata in una discarica a cielo aperto. È possibile che una ditta si comporti in questo modo? In più ora con tutte le persone che sono in centro per il Natale?

Luisa e Matteo – Ravenna