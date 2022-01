Da tanto tempo la recinzione dell’oratorio di Alfonsine versa in condizioni poco sicure e di incuria. In particolare la rete metallica verde deformata e rotta a tratti oltre alla mancanza di pezzi di recinzione in cemento (quelli presenti ricoperti da muschi e licheni in quantità), che costituiscono anche un ingresso per animali o malintenzionati. Con la speranza che chi di dovere possa intervenire, tanti auguri di buon anno alla comunità.

T. B.