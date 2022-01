Gli alfieri del dubbio, quelli che non si vaccinano, vorrei si ponessero anche qualche domanda sulle conseguenze delle loro scelte

Buon anno 2022 a tutte le persone, ai cittadini e alle cittadine che cominciano tra tanti timori un nuovo anno. Io ho mia madre da quasi due mesi dentro una struttura, una comunità alloggio: da lunedì tutto si sbarra. Ho molta considerazione di che nutre dubbi come forma di pensiero e di chi vuole andare fino in fondo a ragionare quando si prendono misure che in qualche modo ledono lo stato di diritto. Ho tanti amici che non vorrei definire solo no vax (io ho già fatto le tre dosi e sarò pronto a marzo-aprile a fare la quarta), che non si vaccinano. So che le stagioni di emergenza possono ledere anche le libertà personali, ma ad oggi vorrei chiedere loro qual è l’alternativa che pongono.

La struttura dov’è mia madre chiuderà perché all’ospedale, nelle terapie intensive, il 70% dei ricoverati non sono vaccinati. Io sono per curarli, non mi piacciono i ricatti né i modi autoritari. Ma vorrei ricordare ai non vaccinati che rispetto – i dubbiosi veri, non gli arroganti e violenti che ormai sono una realtà granitica – che queste sono le conseguenze della diffusione del virus.

Chiudo poi dicendo che non vedrò mia madre per parecchio tempo e non potrò portarmela a casa e per me sarà una ferita grande ma anche per lei che ha 86 anni ed è fragile fisicamente ma anche psicologicamente. Quando viene a casa mia o la vado a trovare, mi fa un grande sorriso e gli brillano gli occhi. Vorrei che gli alfieri del dubbio si ponessero anche qualche domanda sulle conseguenze delle loro scelte.

Loro dicono: mi devono curare anche se non sono vaccinato, però non mi possono costringere a vaccinarmi. Ma poi quale risposta mettono loro in campo rispetto a chi è più debole e più fragile in questa situazione e non ci sono solo gli anziani in questa situazione. Chi manifesta per la libertà, libertà, dovrebbe interrogarsi sul significato sociale ed umano dell’essere libero.

Buon anno a tutti quanti

Ivano Mazzani