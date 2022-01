Casa della Salute di San Pietro in Vincoli: non rispondono mai!

Buongiorno, con questa mia vorrei far presente un disservizio che si protrae da sempre nel forese. La Casa della Salute di San Pietro in Vincoli che dovrebbe essere un punto di riferimento per la comunità con tutti i servizi medico infermieristici purtroppo non risponde al telefono. Mi chiedo e chiedo a voi se per poter parlare col proprio medico si deve telefonare dalle 8 del mattino alle 11.30 trovando SEMPRE occupato!

Questa situazione va risolta.

Grazie per l’attenzione

Daniela