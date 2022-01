Ospedale di Lugo. Esame per la gravidanza saltato causa medico mancante, lo sfogo di una lettrice

Volevo complimentarmi con l’ospedale di Lugo per come gestiscono gli ambulatori di esami per la gravidanza…

Dopo il colloquio di una settimana fa, appuntamento per questa mattina, peccato che l’esame non è stato eseguito perché manca un medico (esame che sembra… si possa eseguire alla presenza di due medici), medico che sicuramente è venuto a mancare questa mattina dopo le ore 8…

Da precisare che l’utilità di questo esame c’è se fatto ad una settimana precisa della gravidanza. Le persone si muovono di casa facendosi accompagnare perché poi non possono guidare al ritorno. C’è qualcuno che inizia a controllare da cosa sono provocati questi disguidi? (e non mi dite causa covid). Preciso che forse riusciremo a fare questo esame domani all’ospedale Bufalini di Cesena, SPERIAMO.

Piera M.