Celso e Arrigo, 22 gennaio 2022: a egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti

Sono al cimitero con Alessandro, Alessandro Barattoni, io per la resistenza, lui per il partito. Siamo davanti a piccole pulite casette attaccate l’una all’altra. Lì ci sono i loculi. Niente sfarzo. Siamo qui per ricordare Bulow. C’è freddo. Forse siamo appena sopra lo zero. Forse. Parliamo. Parliamo di lui, di altri. Con noi abbiamo dei fiori.

Passa una signora che come noi ha la mascherina. I suoi occhi mi attraggono. Anche lei guarda i miei. E ha dei fiori. Fa pochi metri e si ferma. Ha lì un amico? Un parente?…

Ci smascheriamo. Ah! È la figlia di Celso, Celso Strocchi, il partigiano. Il martire. Lo presero subito. Novembre ’43. Faceva funzionare le prime armi. Ne subì. Ne subì. Non parlò. Il PCI gli intestò la sezione di Via Maggiore. Venne Togliatti e fu un trionfo.

Siamo tutti e tre convinti: Arrigo Boldrini e Celso Strocchi stanno bene così, vicini. Molto… Danno forza, identità, convinzione, che… a egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti.

Ivano Artioli – Presidente ANPI Ravenna