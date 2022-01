Arena Borghesi Faenza: il 20 ottobre 2021 abbiamo rinunciato all’incarico di progettazione e direzione dei lavori

Spett.le redazione, relativamente al cantiere dell’Arena Borghesi di Faenza, recentemente oggetto di nuove attenzioni da parte dei giornali locali, ci preme comunicare che il 20 ottobre 2021 abbiamo rinunciato all’incarico di progettazione e direzione dei lavori a noi assegnato da CIA-CONAD. A quella data era stato quasi ultimato il restauro del proscenio che ha visto riaffiorare le iscrizioni e i dipinti eseguiti nel 1927. Causa l’emergere di diversità di vedute su possibili varianti alla ristrutturazione dell’ex officina e del supermercato non ce la siamo sentita di proseguire la prestazione professionale. Si è così giunti alla firma di una “Risoluzione consensuale del contratto”. Il passaggio delle consegne ai subentranti tecnici dello Studio Andrini di Faenza è avvenuto il 28 ottobre 2021. Da questa data ogni eventuale variazione apportata all’originario progetto non è più di nostra competenza. Mentre alleghiamo due immagini del proscenio (prima e dopo il restauro), ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

Giorgio Gualdrini e Marco Tassinari – Architetti