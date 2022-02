Vorrei una risposta chiara sull’andamento dei lavori di rifacimento dei ponti di via Baiona

Con la presente desidero sollecitare una risposta chiara sull’andamento dei lavori di rifacimento dei ponti di via Baiona. Fino ad ora sono giunte notizie poco chiare o contraddittorie. I lavori proseguono? I tecnici dell’Amministrazione comunale hanno chiaro il calendario dei lavori? Possono confermare che entro il 31/03/2022 detti lavori saranno terminati e avrà fine il disagio di quanti abitano a Porto Corsini e Marina Romea?

Da Porto Corsini a Ravenna attualmente ci sono 25 km. percorrendo la SS Romea, una delle strade più pericolose e trafficate di Ravenna. Ringraziamo per gli abbonamenti gratuiti per il traghetto (per gli abitanti di Porto Corsini), ma si tratta di un’opzione scomoda, possibile solo se non si ha un orario prestabilito: per raggiungere Marina di Ravenna utilizzando tale mezzo possono occorrere 10 minuti o 30/35 minuti. Va da sé che non bisogna avere fretta!

Fra le giustificazioni più bizzarre per il rallentamento dei lavori, ci sono state le maree. Chissà se il progettista e poi chi si è aggiudicato i lavori hanno mai sentito parlare di alta e bassa marea, esistono da sempre e non si tratta di fenomeni strani o imprevedibili! Non regge nemmeno la scusa delle condizioni climatiche avverse, non piove!

Spero solo che qualcuno controlli davvero e se i lavori hanno subito dei rallentamenti ne solleciti il completamento. Distinti saluti

Rosella Barboni