Giorno della Memoria. Da Lugo ad Auschwitz, il ricordo di Ida Caffaz

Ricorre domani, 6 febbraio, l’anniversario della morte in camera a gas della nostra concittadina ebrea Ida Caffaz di 63 anni, vedova, nata a Lugo, l’unica città romagnola sede di un ghetto. Come riportato nel Libro della memoria pubblicato da Mursia a cura di Liliana Picciotto Fargion in collaborazione con il CDEC (Centro documentazione ebraica contemporanea) fu prelevata nella nostra città da italiani il 9 dicembre 1943, trasferita al carcere di Ravenna ed in seguito tradotta prima a Milano poi ad Auschwitz il 30 gennaio 1944.

Dopo sei giorni di viaggio in condizioni orribili fu eliminata il giorno stesso dell’arrivo il 6 febbraio 1944, 78 anni fa. Il suo convoglio era il n. 06, lo stesso che trasportava anche Liliana Segre, senatrice a vita ed oggi cittadina onoraria di Lugo. Il nome di Ida Caffaz, è il primo in alto nella lapide commemorativa dei 26 deportati di origine lughese che campeggia all’entrata della Rocca dal 1959.

L’Assessorato alla Cultura si sta attivando per collocare una pietra d’inciampo, come testimonianza della memoria, all’ingresso dell’ultima abitazione conosciuta della deportata, come ha fatto recentemente il comune di Cesena. Come ha detto significativamente uno dei relatori della legge sul Giorno della Memoria (n.11/2000), “Abbiamo liberato gli ebrei dalla responsabilità di ricordare da soli. Ora la Shoah riguarda tutti noi, è un patrimonio dell’umanità.”

Angelo Ravaglia – Lugo