A te, sconosciuto dal grande cuore che ti sei fermato aiutandomi a soccorrere mia figlia che stava male: grazie!

Rimanendo anonimo vorrei però ringraziare pubblicamente il ragazzo che ieri, domenica 6 nel tardo pomeriggio in via Milizia a Ravenna si è fermato con la sua auto aiutandomi a soccorrere mia figlia che stava male e ha guidato per portarci sotto casa in attesa dell’ambulanza.

Purtroppo non ho avuto il tempo di chiedergli il nome e il telefono. Un ringraziamento veramente speciale anche allo staff eccezionale delle ambulanze e dell’auto medicale.

Lettere firmata