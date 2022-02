I Leoni della Teranga del Senegal vincono la 33^ Coppa d’Africa: la comunità senegalese in festa

Si è conclusa domenica 6 febbraio la 33^ edizione della Coppa d’Africa, con una bella vittoria della squadra dei Leoni della Teranga del Senegal sui Faraoni dell’Egitto, 4 a 2 ai rigori, dopo 120 minuti di gioco terminati con il punteggio di zero a zero. La 33^ edizione della Coppa d’Africa, organizzata in Camerun dalla Confederation of African Football (CAF), ha visto 24 nazioni partecipanti. Con grande sorpresa, il campione in carica, l’Algeria non ha superato il secondo turno. Mentre, il Senegal, dopo aver battuto in semifinale il Burkina Faso, ha conquistato il suo primo titolo continentale della storia del calcio africano. Il terzo posto, invece, è andato al Camerun, paese ospitante, che come nel 1972 e nella precedente edizione fu sempre la terza classificata.

C’è da dire che in questa 33^ edizione gli attaccanti si sono distinti segnando un totale di 100 gol con una media di 1,92 gol/partita. Miglior giocatore della competizione è il senegalese del Liverpool Sadio Mané, Il capocannoniere Vincent Aboubakar che con la sua scarpa d’oro ha spinto la palla 8 volte in fondo alla rete. Il torneo doveva svolgersi originariamente nel 2021 ma, a causa della pandemia di Covid-19, è stato posticipato.

Purtroppo allo stadio Olembé di Yaoundé a causa di un affollamento ai cancelli, c’è stato un incidente che ha tolto la vita a 8 tifosi ferendone numerosi altri. Ma la competizione sul campo è stata bellissima dall’inizio alla fine. I Leoni della Teranga del Senegal hanno scritto la più bella pagina del calcio senegalese nella storia del calcio continentale.

Ringraziamo El Hadji Cisse e Lakhady Cisse i proprietari del ristorante senegalese La Teranga di Ravenna, che ci ha ospitato ed accompagnato durante tutto questo periodo di divertimento sportivo ed interculturale. Un ringraziamento particolare al sindaco e presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale per essere stato al nostro fianco insieme alla città durante questa importante manifestazione sportiva intercontinentale.

Ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere vettore d’unione e di condivisione tra le varie comunità. Ora il mio pensiero va a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari nell’affollamento dello stadio di Olembé ed a tutti i feriti a cui auguro una pronta guarigione. Appuntamento nel 2023 in Costa d’Avorio dove si giocherà la 34^ edizione della Coppa d’Africa, con la prospettiva e la speranza che simili tragedie non accadano mai più in uno stadio.

Charles Tchameni Tchienga – Il Terzo Mondo ODV