Protesta dei medici vista dai pazienti: “servirebbe più personale amministrativo”

Sono un contribuente e, vorrei fare un approfondimento circa l’articolo dell’1 febbraio scorso, riguardante la protesta dei medici di famiglia.

Non scendo in merito alla questione portata in campo dal Dottor Morini, in riferimento alle ore lavorate e/o al carico di lavoro sostenuto, purtroppo il periodo che stiamo attraversando ha portato, inevitabilmente, a dei cambi radicali nel modo di vivere e di confrontarci con il prossimo, sia esso un amico, un parente, un paziente.

E qui entro nel merito della questione, da paziente dello studio, dove il Dottor Morini esercita la professione.

A mio modesto parere, ed io posso ritenermi fortunato di avere un ottimo Medico che mi segue, questo studio non si è adeguato alle esigenze che, come su accennato, il Covid ha introdotto. E’ inammissibile, e questa per esperienza diretta, che persone di 80 anni, non avvezze alla pseudo tecnologia, debbano bivaccare nello studio a mendicare un appuntamento. E quando anche si è avvezzi a saper usare i mezzi messi a disposizione da questo studio, si passano ore intere al telefono in attesa di un’ipotetica prenotazione con numeri a scalare, che giunti all’ora designata sentono la voce dell’unica segretaria (per 6/7 medici) che dice loro che il medico sarà avvisato. O prenotare medicine via SMS, sempre ad una segretaria per 6/7 medici, che, inevitabilmente può incorrere in dimenticanza.

La mia (ma se ci fosse una petizione, sono certo che saremmo in decine di centinaia) non vuole essere una critica pessimistica, ma piuttosto una ricerca di una soluzione vantaggiosa sia per il paziente che per i Medici stessi.

A parer mio, se lo studio fosse adeguatamente “rinforzato” da personale amministrativo, le ore che i Medici sono costretti a sostenere, sarebbero ridotte e la qualità di vita migliorerebbe per loro, ma anche per quei 1.500 pazienti, che ogni Professionista è costretto a seguire.

Io sono di vecchia generazione, sono di quelli che, seguendo gli orari si andava nello studio del proprio Medico, in cui nei primi 30 minuti si facevano ricette ed a seguire visite.

So bene che i tempi cambiano, ma io credo che alcune professioni richiedano una maggiore attenzione in fatto di sensibilità ed umanità.

Distintamente

Sergio