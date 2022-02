Anpi di Conselice e San Patrizio solidale con circolo PD Lugo per gli atti vandalici subiti

La sezione Anpi di Conselice e S. Patrizio esprime la massima solidarietà al circolo PD di Lugo per i gravi atti vandalici subiti il 6 febbraio scorso con scritte denigratorie da parte del gruppo eversivo VV. Solidarietà anche al PD di Conselice per i commenti sulla pagina FB da parte dello stesso gruppo che forti del loro anonimato non si fanno scrupoli di ingiuriare e diffamare.

Purtroppo questi episodi non sono nuovi sul territorio, ricordiamo poche settimane fa quelli diretti ad Anpi Conselice.

Non possiamo più tollerare attacchi fascisti alle forze democratiche che si sono sempre spese per la difesa della Costituzione e che hanno fatto dell’antifascismo uno dei propri baluardi.

Il nostro territorio è stato protagonista della Resistenza, qui ci sono le nostre radici antifasciste e sono ben salde. Non siamo suscettibili alle intimidazioni e continueremo il nostro ostinato lavoro in difesa della Costituzione e dei principi repubblicani.