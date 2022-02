Il Passatore e la scoperta dell’acqua calda: da 100 anni si sa che era molto “poco cortese”

Tutti i numerosi libri finora pubblicati sull’argomento Passatore l’hanno dipinto come “poco cortese”, anzi come un uomo sanguinario. Quindi la storica intervistata oggi da Alice Lucchi può stare tranquilla: non è certo stato il suo articolo ad avere messo in crisi le aziende che usano il logo del noto brigante o il mondo accademico. Né l’essersi “imbattuta in documenti” che riguardano l’assalto a casa Artusi e alle violenze sulla di lui sorella rappresenta una scoperta: è un secolo che la cosa è nota e se ne scrive. Insomma, un grande in bocca al lupo alla giovane storica, ma con un consiglio: è sempre bene conoscere ciò che è già stato scritto, prima di credere di avere fatto chissà quali scoperte. Essere umili, e soprattutto essere preparati sulla materia in cui ci si vuole cimentare, è sempre una buona cosa…

Franco – Ravenna