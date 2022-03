A proposito di alcuni alberi abbattuti e di una lettera eliminata

Ieri 4 marzo abbiamo pubblicato una breve lettera di una signora che si firmava, protestando per il taglio di 5 alberi da parte del Comune di Conselice e mettendo in relazione questo fatto con una corsa podistica. Dopo la pubblicazione abbiamo ricevuto non una ma diverse chiamate, in cui ci veniva segnalato che il contenuto di tale lettera era privo di fondamento, per cui abbiamo di nostra spontanea volontà eliminato la lettera in questione, per non arrecare danno alla manifestazione sportiva e al comune. Ci scusiamo con i lettori. LA REDAZIONE

In merito all’articolo apparso oggi (ieri, ndr) su Ravennanotizie.it, ringraziamo per aver rimosso l’articolo medesimo che arrecava un notevole danno di immagine. La nostra associazione è stata ingiustamente accusata di aver richiesto l’abbattimento di alcuni alberi per favorire il passaggio della manifestazione sportiva, il che non corrisponde al vero.

Mara Martelli – Atletica San Patrizio Asd

Buonasera, ricevo la chiamata dell’organizzatrice (molto arrabbiata) della gara podistica, cui avete girato il mio nome (non abbiamo girato alcun nome, lei si era firmata e il suo nome compariva in calce alla lettera, ndr). Vorrei fare una precisazione: la mia segnalazione era incentrata sull’abbattimento di alberature disposto dal comune. L’organizzazione di una podistica non può centrare nulla con tali disposizioni. Purtroppo non sono riuscita a leggere l’articolo che la signora mi ha presentato come fortemente denigratorio nei riguardi della gara. Mi spiace aver fatto riferimento ad un evento che voleva solo essere il contesto e non la causa di tali abbattimenti. La rapidità con la quale è stato scritto e di conseguenza rimosso l’articolo mi fa pensare che non siamo state prese sufficienti informazioni. Se il redattore ha pensato che la podistica fosse la causa bastava telefonare agli organizzatori. Peccato perché rimarranno per terra quei tronchi di cui, per colpa della mia superficialità e della vostra fretta, nessuno parlerà.

Eleonora Savorelli

Gentile signora Savorelli, noi abbiamo sbagliato a non verificare, ma riceviamo decine di segnalazioni ogni giorno e non sempre abbiamo il tempo e il modo di poter fare tutte le verifiche del caso. Capita di fidarci dei lettori e della loro buona fede. In altre parole prendiamo per buone le loro affermazioni. Magari anche i lettori prima di scrivere potrebbero informarsi meglio sulla veridicità e attendibilità delle loro affermazioni. Così sarebbe meglio per tutti. Certamente, la prossima volta faremo una verifica in più. LA REDAZIONE