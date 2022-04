Il PD di Lugo interviene sulla riunione della Consulta di Lugo Sud

Leggiamo di alcune prese di posizione che riguardano la riunione della Consulta di Lugo Sud tenutasi martedì sera.

Sentiamo la necessità di intervenire perché questo non è un dibattito che aiuta i residenti di quell’area di Lugo che, al contrario è stata la parte di città più in trasformazione negli ultimi anni. La riqualificazione dell’ex Acetificio Venturi ha aperto a nuove possibilità con l’insediamento futuro della Casa della Salute e dei servizi sociali in un’ottica di integrazione socio sanitaria. Fatti concreti che stanno cambiando e cambieranno quell’area. L’annoso tema del passaggio a livello viene strumentalmente utilizzato per evidenziare inerzie dell’Amministrazione che, al contrario, non ci sono.

Siamo convinti che serva una sostenibilità ambientale e economica come pre condizione per la realizzazione dell’alternativa al passaggio a livello, posizione che è stata pienamente condivisa dall’assessore alle Infrastrutture Andrea Corsini nell’incontro pubblico che, come maggioranza, abbiamo avuto agli inizi di marzo.

Per questo parlare di quartiere sempre più isolato ci fa sorridere perché è quanto di più lontano dalla realtà dei fatti.

Crediamo invece che la proposta pervenuta già da tempo in consulta da parte dell’Amministrazione di installare pannelli/ totem che forniranno alle persone l’effettiva durata della permanenza al passaggio a livello quando è chiuso possa essere un passo in avanti per ridurre inutili file dietro la sbarra e garantire una migliore fruibilità del passaggio.

Lugo sud sta già conoscendo uno sviluppo notevole e di questo va dato atto, anche, alla lungimiranza delle scelte politiche prese negli anni scorsi dall’Amministrazione Comunale e dalle forze politiche che la sostengono che hanno saputo creare le condizioni per un’ottima sinergia tra il pubblico e il privato e per il fruttuoso dialogo con l’Ausl della Romagna.

Abbiamo anche visto che una forza di opposizione ha fatto notare come il Comune non abbia ricevuto il finanziamento regionale del bando rigenerazione urbana. Vogliamo essere chiari, per il PD e per l’Amministrazione la riqualificazione dell’area e la realizzazione della palestra è un obiettivo strategico fondamentale che verrà realizzato nel corso di questa legislatura.

PD Lugo