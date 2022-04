Contromano in bicicletta, urta la mia macchina e poi chiede soldi per “chiuderla lì”

Buongiorno, sono residente a Ravenna e sono un’insegnante. Vi scrivo per riferire quanto mi è accaduto mentre ero ferma ad un incrocio, provenendo da una via laterale, pronta ad immettermi su una strada cittadina di grande traffico. Un giovane che procedeva contromano sul marciapiede con la sua bicicletta, ha urtato la mia auto, cadendo di fianco ad essa.

Sul momento ho pensato di non essermi accorta del fatto che avesse tentato di attraversare la strada. Mi sono subito preoccupata della sua salute e una volta assicuratami che stesse bene, gli ho proposto di procedere con la constatazione amichevole e lo scambio dei nostri dati personali. Ci siamo scambiati i rispettivi numeri di telefono e lui ha fotografato la mia targa, rifiutando, però, di fare la constatazione amichevole, dicendo “credo che non mi convenga”: ciò mi è apparso subito strano. Una volta che la piccola folla accorsa si era spostata, per due volte mi ha chiesto dei soldi”per “chiuderla lì”, così si è espresso. Ho negato la sua richiesta e ho riproposto di dargli i dati della mia assicurazione. Ha di nuovo rifiutato e poichè lamentava vaghi dolori alla testa, mi sono proposta di accompagnarlo al pronto soccorso per accertamenti. Ha rifiutato. Dopo tre giorni, mi ha telefonato dicendomi che, dopo sette ore di attesa al pronto soccorso, nessun medico si è voluto prendere cura di lui: di nuovo cosa alquanto strana. A quel punto gli ho riferito le mie perplessità su questo strano incidente che, anche in base a quanto mi aveva fatto notare il mio assicuratore, appariva quasi causato volutamente in base alle dinamiche da me descritte. Inoltre, la richiesta ripetuta di denaro poteva configurarsi come un tentativo di truffa. Non si è più fatto vivo. Un collega a cui ho raccontato l’accaduto, mi ha consigliato di scrivervi nel caso vi siano altre persone a cui è capitata la stessa cosa, magari con lo stesso giovane di cui io possiedo il nominativo, numero telefonico e foto.

Ho segnalato i fatti alla polizia municipale che, con molta attenzione ha ascoltato e protocollato quanto ho narrato e mi ha detto di rivolgermi ai suoi uffici nel caso il giovane si fosse rifatto vivo, perchè anche a loro la cosa è apparsa più vicina ad un tentativo di truffa che ad un incidente.

M.B.