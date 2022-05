I consiglieri territoriali Marin e Rosetti sull’ Area camper di Marina di Ravenna: “ancora inutilizzata”

“La nuova area camper di Marina di Ravenna risulta oggi in uno stato di degrado che certamente non la mette in posizione di poter di accogliere gli eventuali camperisti che incominceranno ad arrivare già nei prossimi giorni. Dopo le tante promesse mancate dell’Amministrazione sulla nuova area camper, abbiamo chiesto al consigliere Ercolani della Lega di farsi portavoce in Consiglio delle criticità e dei dubbi che emergono da un’analisi della situazione presentando un’interrogazione.

Non è ad oggi chiaro come sarà gestita la nuova area, quali saranno i tariffari, quanto incasserà il Comune, quante visite si prevedono, quali servizi offrirà il gestore.

Si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta per conoscere a chi è in gestione la nuova area camper di Marina di Ravenna, quali obblighi di manutenzione sono previsti per il gestore, quali servizi verranno offerti ai camperisti e quale sarà il tariffario; ci interroghiamo poi su quale sarà la data ufficiale di apertura della struttura; inoltre chiediamo a chi è stata affidata e come si è svolta la procedura di pulizia delle acque di scarico ed infine interroghiamo la Giunta per capire se sono state rilevate criticità relative al terreno poiché ci segnalano che nella zona quando il terreno è umido potrebbero verificarsi fenomeni di sprofondamento.”

Elena Marin e Luca Rosetti – Consiglieri Territoriali “Cambiamo il Comune” Area del Mare