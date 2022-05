Nuovo incidente in Via Dismano. La soluzione è la rotonda, non l’autovelox

Sono un residente nell’abitato di Osteria e dopo aver letto i ripetuti interventi di Ancisi circa la rotonda all’incrocio di Via Dismano e Via Lunga, e all’installazione del nuovo autovelox a ridosso dell’abitato di Osteria, mi sento di intervenire avendo avuto esperienza diretta.

Infatti ho notato che le auto circolanti su Via Dismano, sono assolutamente distratte dal nuovo autovelox. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, ho potuto verificare l’accadimento del secondo incidente proprio nel punto esatto dove Ancisi aveva segnalato l’uscita di strada di un camion, circa una decina di giorni fa.

Ora, il verificarsi di due incidenti proprio nello stesso punto dove è stato installato l’autovelox, in un frangente di tempo così breve, sarà solo una coincidenza? Di certo è una coincidenza bizzarra.

Io credo che la soluzione non sia l’autovelox, ma indubbiamente la rotonda. Spero non debbano capitare incidenti ben più gravi, per fare scegliere alla Amministrazione la soluzione giusta.

Lettera firmata