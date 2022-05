Erba non tagliata e cartellonistica discutibile in via Landoni: il malcontento di una lettrice

In via Landoni a Ravenna c’è la scuola materna, la strada è stretta e hanno posizionato questi cartelli a dir poco osceni per avvisare gli automobilisti di rallentare.

Ok, ma se magari l’erba venisse tagliata si potrebbe utilizzare il marciapiede in sicurezza senza dover passare sulla strada.

E quando si taglia l’erba (come oggi in via Maggiore) sarebbe il caso anche di spazzare altrimenti si intasano le fogne e rimangono le spighe secche a terra, che sono pericolose per i cani.

Gaia Giusto