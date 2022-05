Sfalcio lungo i margini delle strade. Siamo a giugno e non è stato fatto. Così si mette a rischio l’incolumità delle persone

Siamo a giugno e ancora in tantissime strade non è stato effettuato lo sfalcio delle banchine mettendo a rischio l’incolumità delle persone a causa della visibilità scarsa o a volte nulla per l’erba cresciuta a dismisura lungo i margini delle strade.

Ricordo agli enti proprietari che è di loro competenza la manutenzione, compreso lo sfalcio, così com’è sancito dal Codice della strada, e le leggi vanno rispettate da tutti e sottolineo tutti.

Garantire la sicurezza stradale è un obbligo e un dovere. Non vogliamo aspettare che succeda la disgrazia.

Enzo