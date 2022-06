Il nostro saluto a Carlo Smuraglia, oggi 2 giugno festa della Repubblica

Esattamente tre anni fa Carlo Smuraglia era qui con noi, a Ravenna, per dialogare sul suo libro autobiografico – un testamento – Con la Costituzione nel cuore. Ritrovo nella foto che ci ricorda quell’incontro il NOSTRO Carlo Smuraglia, esempio di vita difficilmente eguagliabile.

La collaborazione con Carlo Smuraglia ha avuto inizio nel nostro comune impegno nella associazione nazionale Salviamo la Costituzione, quando divenne Presidente ANPI, nel 2011. ANPI fu fin dall’inizio accanto a Oscar Luigi Scalfaro, presidente del Comitato per il NO nel referendum costituzionale del 2006 e fondatore di Salviamo la Costituzione dopo la vittoria referendaria.

Ci colpì, di Carlo Smuraglia, la sua straordinaria capacità di affrontare i temi più difficili, spinosi, scomodi, con profondità e calma. Non sempre è così, in chi sente di avere la ragione dalla propria parte, quando un eccesso di sicurezza indebolisce la possibilità stessa del confronto.

La sua presenza nel direttivo di Salviamo la Costituzione era garanzia, per noi a volte impazienti e arrabbiati, di esito equilibrato delle decisioni da prendere. Mite e radicale, avrebbe detto di lui Paul Ginsborg, altro nostro amico recentemente scomparso. E con mitezza e radicalità si mosse anche nel referendum costituzionale del 2016, da un certo punto di vista più difficile del precedente.

Memorabile resta il confronto a Bologna con Matteo Renzi, dopo che sentimmo una infelice battuta. I partigiani, quelli veri, sono d’accordo con il Sì di Renzi. Mentre Carlo Smuraglia, uno fra i partigiani più veri, disse NO, e ne spiegò con calma e chiarezza le ragioni. Vinse il NO.

La sua recente posizione sull’invio della armi all’Ucraina ha fatto discutere. Ma anche in questo caso il suo è stato un esempio di mitezza ed equilibrio. Smuraglia dalla sua parte aveva intelligenza, cultura e un meraviglioso carattere, che non sempre procedono insieme. In lui, sì.

Amico indimenticabile, e maestro.

Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna