Quando l’ambiente viene inteso a senso unico

Molto probabilmente la capacità di inserimento nell’ambiente della Pialassa della Baiona, risulta essere invasivo solo per il mondo venatorio, anche quando questi si prodiga per renderlo più pulito.

Stride, infatti, come un “freno a mano” tirato, il diniego esercitato dal Comune nei confronti dei cacciatori per una giornata di pulizia in Baiona, perché avrebbe disturbato la nidificazione e il permesso elargito al mondo ambientalista poche settimane dopo. Molto probabilmente avranno chiesto una pausa alla nidificazione, per potersi esibire in questa kermesse di pulizia. Oppure, forti delle molteplici spinte elettorali, a loro è permesso ciò che ad altri viene regolarmente negato.

Questa deriva poco confacente con la vera necessità che l’ambiente delle nostre piallasse necessita, ha lo stesso scopo delle parrucche dell’Ottocento, nascondere i pidocchi, oltre a gettare fumo negli occhi dei ben pensanti che plauderanno a questa iniziativa, senza conoscerne la iniqua utilità, se non ad uno scopo puramente mediatico.

Eravamo certi che il nuovo cammino di questa amministrazione si evolvesse in un rapporto positivo col mondo venatorio, forse dobbiamo ricrederci e tornare al “tutto cambia per restare uguale”.

ANLC Ravenna