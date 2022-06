Cari turisti, abbiate rispetto per le piccole creature che vivono nell’acqua in prossimità della nostra costa

Sta per avviarsi la stagione balneare e già le prime schiere di bagnanti si sono riversate sulla spiaggia. Vorremmo pertanto ricordare a quanti giungono per godere delle agogniate giornate di riposo che riteniamo indispensabile portare rispetto alle piccole creature che vivono nell’acqua in prossimità della costa.

Ci riferiamo particolarmente ai granchi, le meduse e piccoli pesciolini di varie specie, i quali attraggono sovente l’attenzione dei bambini che li considerano dei piacevoli passatempi da catturare con i retini e trasferire in secchielli più o meno ampi.

Ci appelliamo pertanto ai genitori affinchè educhino i bimbi al rispetto di tante piccole creature e si limitino ad osservarle senza cercare di catturarle.

Capita spesso di trovare dei granchi portati sulla riva e lì abbandonati sotto il sole fino a quando la morte li libera da quel tormento. Ricordiamo sempre a tutti che ci troviamo in presenza di animali depositari di diritti in quanto esseri senzienti.

Enpa Delegazione di Cervia