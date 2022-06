Divieto di sosta in via del Mangano, ma si continua a parcheggiare

Salve, volevo portare all’attenzione un problema che si verifica da tempo nella mia zona. In via del Mangano, a Ravenna, c’è un tratto di carreggiata con il cartello di divieto di sosta ormai da diversi anni. Le auto, però, vengono parcheggiate tranquillamente come se niente fosse.

Vorrei proprio sapere il motivo, anche perché questa situazione crea non pochi disagi: quando due auto provengono da direzioni opposte una delle due deve accostare se possibile oppure fare retromarcia in quanto manca lo spazio.

Vorrei tanto che qualcuno potesse spiegare questa cosa.

Catia