Addio a Romano Zanzi e Giuseppe (Pino) Melandri. “Se vi incontrate sui campi celesti, potete imbastire un bel singolo” 

A distanza di poche ore l’uno dall’altro, due soci del tennis che fu, hanno abbandonato questo mondo, lasciando attoniti gli amici del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, quando trovare le parole per salutare due amici, nel loro ultimo viaggio, diventa difficile. Oggi è uno di quei momenti, perché non ci saranno mai parole giuste o sufficienti per ricordare Romano Zanzi e Giuseppe (Pino) Melandri.

Romano Zanzi, conosciuto rappresentante ravennate di una notissima casa produttrice di un ancor più noto amaro, era un giocatore dal tennis pulito, senza troppi fronzoli che non disdegnava di incontrare giocatori più forti di lui per riuscire a migliorare il proprio tennis. Interista sfegatato, notissime le sue diatribe sportive con gli amici di fede calcistica diversa.

Giuseppe (Pino) Melandri, uomo dalle mille idee su come risolvere i problemi politici, sulle infrastrutture da costruire ma soprattutto sul gioco del “becaccino” sul quale aveva scritto e pubblicato un libro dove spiegava come si doveva giocare in base alle carte che un giocatore aveva. Giocatore di tennis amatoriale era un classico la sua esclamazione ad un lob mancato:” a in saral de post là so” ( ce ne sarà del posto lassù).

La notizia del loro decesso ha originato, a tutti gli attuali soci e frequentatori del Circolo Tennis Zavaglia, autentici sentimenti di incredulità e sconforto, nonché tristezza e contrarietà nel veder venir meno due amici di tante battaglie tennistiche e di becaccino.

Riposate in pace e, se vi incontrate sui campi celesti, potete imbastire un bel singolo di altri tempi!

IL CIRCOLO TENNIS ZAVAGLIA