A proposito dell’intervista del Vice Sindaco Fusignani

Trovo alquanto singolare leggere che il Vice Sindaco ritenga il documento dell’opposizione una “grande stupidaggine” poiché non è pagato per venire in Consiglio comunale ma per fare bene il lavoro di amministratore della città. Di questo ci rallegriamo, se fa bene il suo lavoro, ma fa parte del suo lavoro rispondere alle domande dei consiglieri, cosa che in realtà non è abituato a fare, probabilmente perché non ritiene né utile né doveroso farlo.

Per quanto riguarda il documento presentato dalla opposizione era molto più complesso di come menzionato dallo stesso, e riferiva di episodi accaduti nella nostra Ravenna, cosa di cui evidentemente non è informato.

Infine, e questo lascia davvero stupefatti, ironizzare quasi sugli episodi di violenza subiti da due ragazzine “robe da matti, io sono pagato per fare altre cose, non per rispondere a queste robe qui che lasciano il tempo che trovano” senza che nessuna organizzazione a difesa delle donne senta il bisogno di intervenire, è davvero grave.

Ma ciascuno risponde innanzitutto alla propria coscienza, e noi lasciamo che il vice sindaco risponda alla sua.

Renato Esposito – Vice Capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Ravenna

Interveniamo per dovere di chiarezza e solo precisare che nell’intervista rilasciata ieri al nostro giornale il Vice Sindaco Eugenio Fusignani non ha assolutamente ironizzato sull’episodio di violenza ai danni di due ragazze accaduto a Trento, ma ha stigmatizzato il fatto che per questo episodio si interrogasse un amministratore pubblico di Ravenna, con una correlazione di fatti che a lui sembrava del tutto fuori luogo. E dal testo dell’intervista si evince chiaramente che di questo si tratta, non di altro.

LA REDAZIONE