In via Patuelli nel quartiere Anic troviamo un degrado che va avanti da mesi. Non so se sia colpa dei condomini o di incivili che decidono di abbandonare i rifiuti in prossimità dei bidoni della raccolta differenziata (e non solo), ma in mezzo al prato viene gettato di tutto: materassi (il terzo nel giro di poche settimane), mobiletti, sedie, stendini, poltrone… come non bastasse il tutto di fronte ad un asilo nido.

Luca Petrone – Ravenna