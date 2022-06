Ponte di Grattacoppa: quel dislivello di un metro è un difetto di costruzione? Di chi è la colpa?

Buongiorno, oggi mi sono recato a Grattacoppa sul luogo dove è in costruzione il ponte da un anno. Alcuni giorni fa ho letto sul vostro giornale che l’assessore ai lavori pubblici ha comunicato che l’opera non sarà finita per il mese di giugno, causa… In realtà sono da rifare le due rampe di accesso al ponte che è circa 1 metro più alto del vecchio ponte demolito. Quindi invitiamo l’assessore ad informare con correttezza la cittadinanza sulla data prevista per la fine dei lavori. Inoltre saremmo felici di sapere se la maggiore altezza del ponte, che ha sicuramente contribuito allo slittamento dei termini, è un errore di costruzione e se è così, chi ha sbagliato. In allegato foto da dove si evince il dislivello tra il ponte e le vecchie rampe.

Ivan Spadoni