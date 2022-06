Un anziano in stato confusionale e una storia a lieto fine, grazie all’intervento di due uomini di buona volontà

Oggi verso le 12:45, il mio amico Franco Corsini ha notato una persona dell’età apparente di 85 anni, sotto il sole, scalzo e in stato confusionale. Mi ha allertato e insieme ci siamo recati da questo signore. Ci diceva che non trovava le ciabatte e che, forse, gli erano state rubate, e che aveva male ai piedi dovendo camminare sulle pietre dello stradello sterrato che dal Bagno Alessandra costeggia la piccola pineta e arriva verso il centro di Lido Adriano.

Gli abbiamo dato delle ciabatte di gomma, ci ha ringraziato ribadendo che aveva male ai piedi. Ci siamo offerti di accompagnarlo a casa, ma non si ricordava dove abitava, ci diceva che abitava a Lido Adriano in Via Ugo Foscolo, ma da un controllo questa via è a Ravenna. Con il suo telefonino abbiamo chiamato la moglie, ma quest’ultima ha risposto che abita a Modena, che il marito era ospite dal fratello, con la badante, ma non sapeva dirci dove abitasse.

Quando ho proposto di accompagnarlo alla stazione dei Carabinieri, si ricordava che la casa era vicina al mare. Come ultimo tentativo, abbiamo percorso Via Virgilio piano piano, per vedere se si ricordava qualcosa, e appena giunti in Via Petrarca, riconosceva un palazzo azzurro, e un ristorante dove lavorava il fratello.

Sono sceso e sono entrato nel locale, chiedendo se conoscessero quel signore in auto; l’hanno subito riconosciuto e ci hanno comunicato che era solito perdersi perché è affetto da disturbo cognitivo; nel frattempo dal terrazzo spuntava una signora probabilmente la sua badante, con accento straniero, che poi lo ha preso in consegna. Il signore ha accennato un ringraziamento e noi, contenti del buon finale, siamo rientrati.

Peppino Mazza – Volontario Associazione Nazionale Carabinieri Ravenna