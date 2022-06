Lugo aveva davvero bisogno di un LuOgo?

Non si sono fatte attendere le prime espressioni di perplessità da parte della cittadinanza verso la nuova struttura “LuOgo”, la quale senza dubbio si è prestata come una valida occasione per stimolare l’inventiva e la creatività di bravi giovani professionisti, ma che sembra lontana dal rispondere a preesistenti esigenze che si erano manifestate per quell’area antistante la Rocca e, in generale, per la città di Lugo.

Se si analizzano le parole di Renzo Piano, architetto di fama internazionale, quando sostiene che la città deve essere “compatta e densa, capace di generare rapporti intensi”, e di Gae Aulenti, altrettanto nota, quando afferma che «L’architetto deve saper leggere il contesto”, è normale ritenere alquanto discutibile che una mera struttura temporanea e dislocata dal resto del contesto possa amalgamarsi con la città, sostituendosi a stabili luoghi di aggregazione e socializzazione.

La nostra opinione è che Lugo non fosse certo priva di spazi pubblici in cui promuovere occasioni di interazione sociale: dalle varie aree verdi più storiche e alle ultime formatesi con la realizzazione dei più recenti bacini di laminazione, dal Pavaglione, cuore pulsante del centro storico, al monumento Baracca, dalle piazze tramutate in aree pedonali agli spazi destinati alle attività sportive e socio culturali, come lo stadio comunale e il Tondo. Ciò che serve è valorizzare le aree già esistenti che ben si prestano a promuovere la convivialità, stimolandone l’utilizzo con interventi di riqualificazione e recupero, e con nuove occasioni di aggregazione, consolidando così la propria rete sociale. E’ necessario però definire, anche con appositi regolamenti comunali, le destinazioni d’uso delle stesse al fine di salvaguardare i luoghi più importanti e più fragili del patrimonio storico culturale della città, come la Rocca, attorno alla quale in molti vedrebbero bene, piuttosto, la piantumazione di nuovi ornamenti vegetali e floreali, esteticamente attrattivi e favorevoli al benessere dell’aria e delle persone.

Analizzando in termini pratici l’opera, sorgono spontanee certe osservazioni: quale ristoro può offrire una struttura priva di copertura e protezione dai raggi solari nel periodo estivo, soprattutto se destinata ad anziani e bambini? A chi veramente si rivolge questa soluzione e quale servizio aggiuntivo effettivamente offre? Quale spazio di movimento in sicurezza avrebbero i bambini all’interno di una struttura recintata? Quale stimolazione artistica può indurre nelle persone una struttura priva di elementi estetici di rilievo? In un’ottica di sostenibilità ambientale qual è il ritorno per l’ambiente e per il benessere umano di quest’opera?

Continuiamo a domandarci quindi quale sia la visione programmatica di questa Amministrazione, non riscontrando in queste sporadiche iniziative alcun collegamento con un disegno di sviluppo e miglioramento generale della città.

Grazia Massarenti, Presidente dell’associazione Per la Buona Politica