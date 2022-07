Raccolta differenziata? Troppo “differente”, era meglio prima!

Scrivo per mettere in evidenza alcuni aspetti negativi del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani dei privati cittadini. Al fine di incrementare qualche punto percentuale di rifiuto recuperato (che farà sicuramente aumentare gli utili già considerevoli di Hera) si è creato un meccanismo a dir poco paradossale. Ci sarà un motivo se in tempi lontani i vecchi bidoni di ferro furono sostituiti da cassonetti, ben più capienti e voluminosi che potessero contenere una maggiore quantità di rifiuto, poi differenziati in vari colori e rifiuto. Ecco, oggi torniamo indietro, ai bidoni, anzi dotando i cittadini di ridicoli, costosi, “plasticosi” bidoncini che, ben allineati come soldatini sui nostri marciapiedi, creano un’immagine veramente “decorosa” della città. Ed anche gli innumerevoli bidoni, che hanno sostituito (ma solo in parte) i funzionali cassonetti ora sono in fila, numerosi e ridicolamente ben allineati!

Dove abito io, a Lido Adriano all’inizio di Via Rembrandt c’erano 2 cassonetti per lo sfalcio del verde, 2 per l’indifferenziato e 1 bidone per l’umido. Ora sono stati tolti i 4 cassonetti e sono stati raddoppiati nell’altra area a metà strada. Risultato: andavamo a piedi a vuotare i cestoni del verde, ora devo recarmici in macchina: avete dato un buon servizio?

I cassonetti precedenti, apribili completamente, erano più comodi per vuotare sacchi grandi di plastica, vetro o carta, ora dobbiamo infilare una bottiglia alla volta, un giornale alla volta, una lattina… beh, se volevate creare dei problemi ai cittadini direi che ci siete proprio riusciti! Non consideriamo poi cosa sta succedendo con i rifiuti che non passano nelle feritoie dei cassonetti, di rifiuti che le persone non hanno tempo di smistare correttamente, o tempo e mezzi per andare all’area ecologica e mancando l’indifferenziato gettano altrove e, se va bene, in qualche altro cassonetto o addirittura direttamente in strada. A tal fine allego alcune foto.

Concludendo, se Hera, il Comune o chicchessia per recuperare un po’ di percentuale di smaltimento ha ignorato completamente le esigenze “pratiche” e fisiche dei suoi cittadini, creando confusione, scontento e disservizio, beh, magari è ancora in tempo a rivedere il programma almeno in questi Lidi turistici. Grazie.

Antonio – Lido Adriano