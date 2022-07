Mancato ricevimento esito tampone. La replica dell’Ausl Romagna: “problema legato alla rete telefonica”

Dopo la lettera pubblica ieri mattina, 24 luglio, nella Rubrica “La posta dei Lettori” in cui una lettrice raccontava che lei e la famiglia erano rimasti “Bloccati in casa nel weekend dopo il tampone di uscita quarantena, perché il sistema non risponde”, non è tardata la replica dell’Ausl Romagna.

“Pur comprendendo il disagio della lettrice, per il mancato ricevimento dell’esito del tampone sul fascicolo sanitario, ci preme evidenziare che l’episodio occorso è derivato da un problema legato alla rete telefonica e non da un ritardo nella registrazione da parte dei nostri uffici. Si coglie inoltre l’occasione per ribadire che, come evidenziato nella sezione Covid, presente sulla home del sito di Ausl Romagna, anche il sabato e nelle giornate festive è possibile contattare l’Azienda per ricevere informazioni sul Covid e sullo stato di processazione dei tamponi. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 e sabato e festivi dalle 8,30 alle 12,30”.

“Si ricorda – concludono dall’Ausl – che il numero al quale chiamare per l’ambito della Sanità Pubblica di Ravenna è il 335 7355317 oppure è possibile inviare una mail a profilassi@auslromagna.it”