“Attraversamenti pedonali in via Chiavica Romea: o manca il marciapiede o sono assenti le discesine”. Lo sfogo di una mamma con neonato nel passeggino

Buongiorno, so che sicuramente ci sono problemi più importanti, ma trovandomi ogni giorno a percorrere via Chiavica Romea con un neonato nel passeggino volevo segnalare l’incuria con cui sono stati creati gli attraversamenti pedonali, ad esempio all’altezza degli incroci con via Trogyr, via Dubrovnik e via Albania.

Per un lungo tratto manca il marciapiede e sono assenti le discesine in corrispondenza delle strisce pedonali. Tutto ciò rende difficoltoso il transito con la carrozzina.

Decisamente un tratto di strada poco sfruttabile, ed è un peccato anche data la grande vicinanza al parco di Teodorico che dovrebbe essere un fiore all’occhiello per la città.

Sara