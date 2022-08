Ma perché alla stazione di Bologna abbiamo affisso un brutto manifesto come questo per promuovere Ravenna?

Dopo la R piastrellata della Città del Mosaico che grida vendetta, ma che per ora importuna con i suoi scoloriti manifesti solo i muri di Ravenna, adesso alla stazione di Bologna abbiamo esportato questo manifesto che dovrebbe invogliare i turisti a prendere un treno per venire a Ravenna. Con tutte le bellezze che abbiamo a Ravenna un poster più brutto e insignificante non si poteva realizzare! Immagino che prenotare uno spazio di questo genere alla stazione di Bologna sia costato parecchio. Soldi a mio parere spesi malissimo, se non proprio buttati.

Ma se poi a qualcuno dovesse cadere l’occhio su questi brutti disegni, mi chiedo che cosa dovrebbe ispirare la campagna pubblicitaria? Più che invogliare a intraprendere una visita a Ravenna fanno pensare a personaggi da tempo immemore fermi a Bologna, in attesa di un treno per Ravenna. Così per sdrammatizzare.

Lettera firmata